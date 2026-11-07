«Это доходит до коррупции»: как Лукашенко объяснил отсутствие друзей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко порассуждал о том, возможна ли дружба для главы государства. Своим мнением он поделился во время общения с жителями агрогородка Говяды — это произошло в рамках рабочей поездки в Шкловский район Могилевской области, сообщили «Вести».

По словам белорусского лидера, друзей у него нет — есть только знакомые, которые немало для него сделали. Лукашенко усомнился в том, что у главы государства в принципе могут быть друзья. Он объяснил это тем, что со временем друзья начинают предъявлять слишком много требований.

Президент республики подчеркнул, что всегда помнит о своем статусе и ответственности, которая с ним связана. При этом он отметил, что очень любит людей, которые трудятся.

Ранее сообщалось, что Лукашенко заявил о недопустимости повторения революционных сценариев в Белоруссии.