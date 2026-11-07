Данные Российские Газеты: прокуроры приняли участие в 3,2 тыс. судебных дел

В первом полугодии 2026 года по поручению Генерального прокурора РФ Александра Гуцана работа надзорного ведомства в арбитражном процессе по защите публичных и общественных интересов активизировалась ровно в 2 раза. Прокуроры приняли участие в 3,2 тыс. дел, при этом каждое четвертое разбирательство касалось процедур банкротства. В фокусе внимания оказались защита прав военнослужащих и социально незащищенных категорий граждан, погашение задолженностей по зарплате, возвращение незаконно выведенных активов и пресечение фиктивных банкротств. Об этом сообщает « Российская Газета ».

Вмешательство надзорного органа позволило пресечь вывод за границу ₽4,3 млрд, которые недобросовестные предприниматели пытались перевести под видом исполнения несуществующих контрактов. В Калужской области прокуратура доказала факт фиктивного изменения состава участников компании с целью обхода ограничений на владение 291,5 га сельхозземель организациями с иностранным участием более 50%. Кроме того, прокуроры заблокировали включение в реестры кредиторов необоснованных требований на ₽25,7 млрд, возвратили в конкурсные массы ₽5,1 млрд и предотвратили легализацию сомнительных средств на сумму ₽5,4 млрд.

Приоритетом работы стало предотвращение изъятия социальных выплат у граждан-банкротов. В Карачаево-Черкесии из конкурсной массы участника СВО исключили ₽475 тыс. боевых выплат, а в Алтайском крае отстояли ₽3 млн от продажи единственного жилья несовершеннолетнего ребенка. Благодаря работе надзорщиков в 7 регионах (включая Татарстан, Кузбасс и Ленинградскую область) 779 работникам выплачено ₽393,9 млн задолженности по зарплате, включая возврат ₽3,3 млрд недополученных средств от продажи угля в конкурсную массу шахты «Заречная». В ряде субъектов к субсидиарной ответственности на ₽546,9 млн привлечены бенефициары торговых и строительных фирм, включая взыскание более ₽1 млрд налогового долга с руководства металлургической компании на Алтае.