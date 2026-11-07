«Не для паники, а для осознанности»: отец Николай назвал три тревожных признака современности

Священнослужитель Николай поделился размышлениями о признаках, которые, на его взгляд, требуют вдумчивого анализа. Он выделил три аспекта, сообщило информационное агентство «Кулик».

Первое — участившиеся природные бедствия. По мнению пастыря, наводнения, пожары и землетрясения перестали восприниматься как нечто исключительное: они превратились в закономерность, проявляющуюся в разных уголках мира.

Священник полагает, что объяснить такую плотность катастроф случайным совпадением трудно. Он напомнил евангельский сюжет: Христос говорил, что перед концом земной истории люди столкнутся с голодом, мором и землетрясениями в разных местах. Именно через эту призму он и предлагает смотреть на нынешнюю геофизическую активность.

Второе — остывание религиозного чувства. Особенно заметно это среди молодежи, считает отец Николай. Храмы посещают реже, а представление о грехе у нового поколения утрачивает былую четкость. Нравственные ориентиры размываются, уступая место релятивизму.

Третье — активность лжепроповедников. Проблема, по словам священника, давно перешагнула границы интернета и закрепилась в обыденной жизни. Люди, объявляющие себя духовными наставниками, предлагают учения, которые расходятся с каноническим православием. Такие проповедники, убежден отец Николай, искажают основы веры и уводят доверчивых слушателей в сторону.

При этом священнослужитель подчеркнул: его цель — не сеять панику и не вгонять людей в апокалиптическое уныние. Он призывает к осознанности. Лучшим средством от духовного кризиса отец Николай считает молитву и следование евангельским заповедям — в этом, по его словам, и заключается подлинный ответ верующего на вызовы времени.

Ранее священник Листовой назвал два случая, когда грехи не отпускают.