Традиции поминовения: как правильно провести Димитриевскую субботу 7 ноября

7 ноября 2026 года отмечается Димитриевская родительская суббота — один из ключевых осенних дней поминовения усопших в православной традиции. Дата привязана к дню памяти великомученика Димитрия Солунского (8 ноября) и справляется в субботу, предшествующую этому празднику. Главным смыслом этого дня является молитвенная память о покойных родственниках и предках. Об этом со ссылкой на богословские разъяснения сообщает телеканал « Царьград ».

Первостепенным действием для верующих 7 ноября выступает посещение заупокойного богослужения в храме, подача помиминальных записок и поставление свечей. При отсутствии возможности посетить церковь допускается домашняя молитва. Традиционно этот день на Руси называли Дедовой субботой, когда семьи собирались за общим столом для воспоминаний о предках. Также приветствуются проявление милосердия, подача милостыни и посещение кладбищ для благоустройства могил, хотя последнее не заменяет собой церковную молитву.

Православная церковь опровергает распространенные бытовые запреты, связанные с этим днем. Обычная домашняя работа — уборка, приготовление пищи, стирка или мытье полов — не считается грехом и не влечет за собой каких-либо религиозных наказаний. Представители духовенства подчеркивают, что любые строгие ограничения на физический труд 7 ноября основаны исключительно на народных суевериях, а не на церковных канонах.