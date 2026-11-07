«Вчера жарили мясо, снегом не пахло»: житель Сочи снял на видео внезапный снегопад в курортном городе

Курорт продолжает находиться под влиянием сложных погодных условий. Наиболее интенсивные дожди за прошедшее время обрушились на Адлер и предгорную часть Лазаревского района. На других территориях осадки слабее — до обеда они будут идти в прежнем объеме, затем интенсивность начнет снижаться, сообщил телеграм-канал администрации города Сочи.

По данным администрации, в высокогорье тем временем активно идет снег. На отметке 2 тыс. метров толщина покрова достигла 20,1 мм, и осадки не прекратятся до окончания 7 ноября. В Красной Поляне и Эсто-Садке дождь уже перешел в мокрый снег. Метеорологи предупреждают: в предгорьях и невысоких горах местами мокрый снег будет налипать на провода и кроны деревьев, а дорожное покрытие местами станет скользким из-за гололедицы.

По информации администрации, морская обстановка у берега тоже неспокойна: волнение оценивается в 3 балла, волны поднимаются до 0,9 метра, и в ближайшее время море разволнуется еще сильнее.

Жителям и туристам советуют учитывать прогноз при планировании маршрутов и соблюдать осторожность.

«Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха в устьях рек и выходов в горы, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности. В случае ЧС звоните по номеру 112», — отметили в администрации.

Внезапный снегопад попал на видео, снятое местным жителем, который не скрывал своих эмоций от увиденного, сообщил incidentia.ru.

«Для сочинцев 7 ноября увидеть снег. Еще вчера вечером мы стояли на улице, <> жарили мясо, и снегом не пахло. Открыли глаза, а вокруг просто, посмотрите, кайф, просто кайф. У меня нет слов. Приезжайте, поиграем в снежки, во!» — рассказал автор видео.

Ранее сообщалось, что почти месячная норма осадков выпала за пару дней в Хабаровске.