Долина объявила о длительной паузе в гастрольных турах: последним станет концерт в Коломне 11 ноября

71-летняя народная артистка РФ Лариса Долина объявила о длительной паузе в гастрольных турах. Сольный концерт певицы «Юбилей в кругу друзей» 11 ноября в Коломне станет последним перед затяжным перерывом, передает ТАСС.

Долина объяснила, что берет паузу, чтобы подготовиться к Новому году и создать новую программу. Речь идет не об уходе со сцены, а о временной остановке туров. Певица планирует вернуться с обновленным выступлением.

Накануне продюсер артистки Сергей Пудовкин предупредил, что команда Долиной будет пресекать через суд распространение оскорбительного контента и поддельных видео. Речь идет о материалах, которые создают с помощью программ, подменяющих лицо и голос.

После скандала с мошенниками и квартирой в Москве Долина столкнулась с волной критики. Несколько ее концертов отменили в разных городах, а в Сети появлялись оскорбительные картинки и шутки.

Ранее Лариса Долина призналась, что заплатила штраф за превышение скорости, пока спешила к Николаю Баскову.