Бьянка Цензори вышла в свет с детьми Канье Уэста

Бьянка Цензори, жена 49-летнего американского музыканта Канье Уэста, появилась на показе модного бренда Yeezy в Лос-Анджелесе, пишет Super. Вместе с ней мероприятие посетили четверо детей Уэста и Ким Кардашьян.

Для семьи это редкий случай, когда все наследники собрались вместе. Показ стал заметным событием, и внимание публики было приковано не только к коллекции, но и к гостям.

31-летняя Цензори выбрала для выхода бежевое велюровое боди с глубоким декольте. Образ дополнили высокие замшевые сапоги и аксессуары в тон наряду. Она позировала перед камерами рядом с 13-летней Норт — старшей дочерью Уэста. Остальные дети держались рядом, но предпочли не попадать в объективы так часто, как Норт.

Бьянка и Канье женаты с декабря 2022 года: в барке они состоят уже больше четырех лет. Они познакомились благодаря рабочему проекту в конце 2020 года.

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