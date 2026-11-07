«Для меня это огромная боль»: Волочкова высказалась о конфликте с дочерью

VOICE: Волочкова заявила о боли из-за дочери, которая отказалась от общения

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

50-летняя бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова откровенно рассказала о болезненном конфликте с единственной дочерью Ариадной, передает VOICE.

По словам балерины, разлад в отношениях длится уже несколько лет и стал для нее огромной болью. Волочкова не скрывает, что тяжело переживает отсутствие связи с дочерью, но при этом не теряет надежды на примирение.

Как рассказала сама Волочкова, Ариадна в 14 лет приняла решение уехать жить к отцу — Игорю Вдовину. Спустя несколько лет, в 19 лет, дочь вышла замуж за бизнесмена Никиту Григоряна. Этот шаг, по мнению балерины, сопровождался ссорой с матерью.

Волочкова считает, что дочь забыла все хорошее, что мать для нее сделала. При этом она подчеркивает: Ариадна не помнит приятных моментов из прошлого.

«Ты не помнишь, что в пять лет уже летала на частных самолетах и на самых крутых яхтах, но помнишь, что мама не стояла с рождения у кроватки?», — заявила Анастасия.

Ариадна ранее утверждала, что мать не любила ее и не заботилась о ней с самого рождения. Волочкова категорически не согласна с такой оценкой. Она уверена, что дочь просто вычеркнула из памяти хорошие моменты, а ее слова не соответствуют действительности.

Ранее балерина Анастасия Волочкова сделала заявление о бывшем директоре.

Актуально

Читайте также

В Воронеже похоронили Мишу Маваши

В Воронеже похоронили Мишу Маваши

Звезда «Папиных дочек» Мельникова показала зевающее лицо и дочь в Лувре без макияжа

Звезда «Папиных дочек» Мельникова показала зевающее лицо и дочь в Лувре без макияжа

Долина заверила, что не собирается уходить со сцены

Долина заверила, что не собирается уходить со сцены

Иноагент Макаревич стал оцтом в пятый раз

Иноагент Макаревич стал оцтом в пятый раз

У Григория Лепса заметили синяк на шее

У Григория Лепса заметили синяк на шее

«Я вообще ничего никогда не прошу»: возлюбленная Дмитрия Диброва высказалась об их отношениях

«Я вообще ничего никогда не прошу»: возлюбленная Дмитрия Диброва высказалась об их отношениях

Анна Цуканова-Котт покинула шоу «Звезды в джунглях» после появления жены Натана

Анна Цуканова-Котт покинула шоу «Звезды в джунглях» после появления жены Натана

Валентина Иванова показала трогательно видео с Тимати и дочерью

Валентина Иванова показала трогательно видео с Тимати и дочерью

Не стало сыгравшей в «Беверли-Хиллз, 90210» актрисы Киммари Джонсон

Не стало сыгравшей в «Беверли-Хиллз, 90210» актрисы Киммари Джонсон

Уехавшая из России Рита Дакота обвинила Влада Соколовского в измене новой жене

Уехавшая из России Рита Дакота обвинила Влада Соколовского в измене новой жене

Стало известно, кем в Британии работает 27-летний внук Бориса Березовского

Стало известно, кем в Британии работает 27-летний внук Бориса Березовского

Звезда «Трудных подростков» Андреев стал отцом в первый раз

Звезда «Трудных подростков» Андреев стал отцом в первый раз

Добавьте mosregtoday.ru в избранное