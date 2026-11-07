Звезда драмы «И все-таки я люблю…» Макеева подтвердила, что ждет ребенка

44-летняя актриса Анастасия Макеева сообщила, что ждет первенца. Отцом ребенка является ее муж Роман Мальков. Радостную новость актриса объявила 7 ноября на своей личной странице в соцсетях, передает VOICE.

Макеева призналась, что шла к этому событию 14 лет. Последние шесть лет они вместе с супругом преодолевали трудности: обращались к врачам, ездили по святым местам и молились в монастырях. По словам актрисы, когда она осознала происходящее, слезы катились по ее щекам. В глазах мужа она тоже увидела слезы.

«Господь благословил нашу семью. Под моим сердцем растет наша долгожданная маленькая жизнь. Мы счастливы. Мы благодарны. Мы ждем встречи с нашим чудом», — отметила Макеева.

Актриса опубликовала ролик и снимки с округлившимся животом, а также кадры ультразвукового исследования.

Напомним, что у Макеевой было три брака. Первым супругом стал Петр Кислов, брак с которым длился семь месяцев и завершился в 2006 году. Затем она шесть лет была замужем за Глебом Матвейчуком. Третьим супругом стал Александр Сакович, с которым актриса рассталась в 2019 году после года брака.

Ранее звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович опубликовала фото с округлившимся животом.