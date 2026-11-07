Звезда драмы «И все-таки я люблю…» Макеева подтвердила, что ждет ребенка

VOICE: 44-летняя Анастасия Макеева ждет первенца от мужа Романа Малькова

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

44-летняя актриса Анастасия Макеева сообщила, что ждет первенца. Отцом ребенка является ее муж Роман Мальков. Радостную новость актриса объявила 7 ноября на своей личной странице в соцсетях, передает VOICE.

Макеева призналась, что шла к этому событию 14 лет. Последние шесть лет они вместе с супругом преодолевали трудности: обращались к врачам, ездили по святым местам и молились в монастырях. По словам актрисы, когда она осознала происходящее, слезы катились по ее щекам. В глазах мужа она тоже увидела слезы.

«Господь благословил нашу семью. Под моим сердцем растет наша долгожданная маленькая жизнь. Мы счастливы. Мы благодарны. Мы ждем встречи с нашим чудом», — отметила Макеева.

Актриса опубликовала ролик и снимки с округлившимся животом, а также кадры ультразвукового исследования.

Напомним, что у Макеевой было три брака. Первым супругом стал Петр Кислов, брак с которым длился семь месяцев и завершился в 2006 году. Затем она шесть лет была замужем за Глебом Матвейчуком. Третьим супругом стал Александр Сакович, с которым актриса рассталась в 2019 году после года брака.

Ранее звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович опубликовала фото с округлившимся животом.

Актуально

Читайте также

Звезда «Не родись красивой» Такшина рассказала о тяжелом периоде борьбы с анорексией

Звезда «Не родись красивой» Такшина рассказала о тяжелом периоде борьбы с анорексией

Звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн подтвердил, что состоит в отношениях

Звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн подтвердил, что состоит в отношениях

Кузьмин признался, что счастлив с молодой женой

Кузьмин признался, что счастлив с молодой женой

Звезда сериала «Топи» Катерина Шпица показала редкое фото с сыном-подростком

Звезда сериала «Топи» Катерина Шпица показала редкое фото с сыном-подростком

«Я вообще ничего никогда не прошу»: возлюбленная Дмитрия Диброва высказалась об их отношениях

«Я вообще ничего никогда не прошу»: возлюбленная Дмитрия Диброва высказалась об их отношениях

Юлия Высоцкая показала фото с 89-летним Андреем Кончаловским

Юлия Высоцкая показала фото с 89-летним Андреем Кончаловским

«Все было не зря»: Киркоров вытер слезы девочке, расплакавшейся на его концерте

«Все было не зря»: Киркоров вытер слезы девочке, расплакавшейся на его концерте

Подруга Соседова высказалась о тайной семье критика

Подруга Соседова высказалась о тайной семье критика

Софию Вергару заподозрили в романе с фронтменом Imagine Dragons Дэном Рейнольдсом

Софию Вергару заподозрили в романе с фронтменом Imagine Dragons Дэном Рейнольдсом

Стало известно, за сколько Стас Ярушин готов выступить в образе зомби на Хеллоуин

Стало известно, за сколько Стас Ярушин готов выступить в образе зомби на Хеллоуин

Крым и Алушта станут базой для подготовки юных пловцов

Крым и Алушта станут базой для подготовки юных пловцов

Продюсер Макс Фадеев разрешил Линде исполнять его песни

Продюсер Макс Фадеев разрешил Линде исполнять его песни

Добавьте mosregtoday.ru в избранное