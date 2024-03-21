Вошли «не в ту дверь»: блогеры обиделись на депутатов на очередном заседании в Госдуме

Госдума провела заседание рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства в сфере информационного бизнеса и блогосферы. Несмотря на то, что заседание было закрыто, на него прорвались несколько сотен российских блогеров-миллионников. Подробности — в материале «Подмосковье сегодня».

Искренность чувствуется через экран

Очередь из инфобизнесменов на проходную в Госдуму растянулась больше, чем на час. Ведущие инфлюенсеры хотели попасть на встречу, где решалась их судьба.

Помимо самих блогеров участие в мероприятии приняли все заинтересованные ведомства: Минцифры, Минэкономразвития, Росстандарт, представители правоохранительных органов и, конечно, налоговики.

Последний год блогерам действительно не везет: то их ловят за неуплату налогов, то они входят «не в ту дверь». В ближайшем будущем государство хочет усовершенствовать законодательство и сделать все, чтобы граждане не попадались на досужие обещания блогеров, подписываясь на очередные курсы «Как стать миллионером за три недели».

«Сегодня, конечно, многое изменилось, блогеры стали современными лидерами мнений. Их видео смотрят миллионы, а образовательные курсы покупают тысячи пользователей. Однако в связи с быстрым развитием этой сферы возникает вопрос о необходимости ее законодательного регулирования», — подчеркнула в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» основную идею этой встречи Яна Лантратова, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по просвещению.

Вице-премьер Думы Петр Толстой высказал мнение, что блогеры действительно должны нести ответственность за все, что они транслируют. И, самое главное, сами верить в то, что они говорят, потому что искренность всегда чувствуется через экран.

Фото: [ duma.gov.ru ]

Доверяй, но проверяй

«Доверие — это главный капитал, который объединяет депутатов Государственной Думы и блогеров с любым количеством подписчиков», — добавил вице-премьер.

Он считает, что раз государство дало возможность блогерам вещать и зарабатывать, то с лидеров мнений и спрос должен быть большой. В частности, должен измениться подход к блогерам, которые ведут в интернете образовательную и консультационно-информационную деятельность.

Их нужно аккредитовать. Аккредитацию нужно будет получить в специально созданной для этих целей саморегулируемой организации.

По мнению экспертов, блогеры должны обязательно маркировать то, что они вещают, сообщением, что конечный результат не гарантирован. А те, кто нарушит это правило, могут попасть под действие административного или даже уголовного кодексов.

Последние могут быть дополнены специальными статьями для блогеров-мошенников за оказание дистанционных информационно-консультативных услуг с причинением крупного ущерба гражданам, организациям или государству.

На это, конечно, обиделись сами блогеры. Они заявили, что если будут писать, что результат их деятельности не гарантирован, то мало кто заявится к ним на курсы.

Фото: [ duma.gov.ru ]

Мошенники обойдутся без правил

«Для добросовестных блогеров это станет дополнительным бюрократическим бременем, а мошенники эти правила и так соблюдать не будут», — заявил бизнес-тренер Радислав Гандапас.

Седа Каспарян, тренер по речи, голосу, публичным выступлениям высказалась о том, что подчас невозможно гарантировать даже результаты обучения в вузах, что уж тут требовать с блогеров.

Законодатели полагают, что в будущем нужно разработать кодекс добросовестных практик и правил подтверждения квалификации для блогерского сообщества. А одновременно создать реестр физических лиц и организаций, недобросовестно осуществляющих блогерскую деятельность.

А для положительного примера надо выдавать премии значимым блогерам, много лет добросовестно занимающимся своей деятельностью.

«Государство готово предоставить блогерам широкие возможности для деятельности. Но и блогерам важно не забывать об ответственности перед обществом и своей аудиторией», — подчеркнули выступавшие спикеры.

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