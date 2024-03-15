Убивать разрешается: кого спасет отмена наказания за превышение самообороны

В Госдуме собираются рассмотреть законопроект, позволяющий защищать свое жилище любыми доступными способами, в том числе с применением оружия, даже если это несоразмерно опасности.

Если закон будет принят, то оценивать превышение пределов необходимой самообороны, очевидно, будут иначе. И, даже если преступника ранят и убьют, таких серьезных наказаний, как раньше, за это уже не будет. А ведь по статье 37 УК РФ «Необходимая оборона» было заведено несколько резонансных дел. Мы попытались разобраться в них вместе с экспертом.

Наказание для жертвы

Юрист Александр Сковородко рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что на несколько сот обвинительных приговоров по этой статье можно насчитать всего один-два оправдательных.

«В остальных случаях обороняющиеся отправляются за решетку, так как считается, что они применили против нападавшего гораздо большую силу или защищались с оружием против безоружного. Хотя в экстренной ситуации далеко не всегда можно правильно оценить и соразмерить это», – подчеркнул Александр Сковородко.

Доказать невиновность в таких случаях довольно сложно, даже если человек защищался.

«Самая громкая история по этому поводу произошла почти 20 лет назад, когда москвичку попытался изнасиловать таксист. Она смогла отбиться и выпрыгнуть из машины, ударив преступника ножом в ногу. Но, на свою беду, она попала в бедренную артерию, и тот истек кровью», – продолжает Сковородко.

Александра Иванникова, так звали пассажирку, сама вызвала скорую и милицию. Однако против нее все равно возбудили уголовное дело и признали виновной в совершении убийства в состоянии аффекта. К счастью, в итоге девушку все-таки оправдали.

Настоящим бандитам проще

«В моей практике был случай, когда инвалид первой группы Владимир Лобода из Воронежа защищался от подозрительного типа, который до этого вышел из тюрьмы и явился к нему в квартиру с мошенническими целями. Лобода действовал в состоянии аффекта и, возможно, и правда превысил пределы необходимой обороны», – вспоминает Сковородко.

Увы, тогда парализованному человеку дали восемь лет тюрьмы, а его супруга вскоре скончалась.

Как отмечает эксперт, в этом плане гораздо проще настоящим бандитам, которые знают, как себя вести во время следствия. А человек, случайно преступивший закон, нередко теряется и дает показания, которые ему только вредят.

«Поэтому законопроект, который разрабатывается депутатами, – правильный. Не должен человек сидеть за то, что, спасая свои имущество и жизнь, превысил пределы самообороны. В конце концов, это же не он нападает», – резюмирует юрист.

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