«Все прозрачно»: стало известно, как принять участие в тестировании дистанционного электронного голосования

Сейчас проходит всероссийская тренировка системы Дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Прием заявок осуществляется с 1 по 13 ноября, а само голосование пройдет с 15 по 17 ноября.

Никаких возможностей для махинаций

Депутат Госдумы Евгений Попов подчеркнул, что ДЭГ давно показало себя как эффективный метод электоральных процессов.

«В принципе, никаких здравых, я подчеркиваю — здравых нареканий к этому способу нет. Нет ни одного опровержения результатов ДЭГ. Конечно, любой человек вправе задавать вопросы, как оно устроено, каковы механизмы дистанционного электронного голосования, но тот опыт, например, Москвы в проведении ДЭГ, у других регионов уже показывает эффективность и удобство способа для центральной и региональных избирательных комиссий, а главное — для избирателя», — рассказал парламентарий в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, такие методы проведения голосования повышают вовлеченность граждан в избирательные процессы. Все благодаря тому, что человек не привязан к определенной территории и может отдать свой голос из любой точки страны.

«Поэтому важно людям рассказывать, доказать обоснованно, как это было уже не раз, что ДЭГ абсолютно прозрачно. Там нет никаких возможностей для махинаций и манипуляций, пройдена уже масса проверок. Любой человек, который хоть немного разобрался в этом процессе, понимает, что мухлевать на дистанционном электронном голосовании невозможно. Поэтому я только приветствую этот процесс», — заявил Попов.

Фото: [ freepik.com ]

Будет масса вопросов

Однако программист, frontend-разработчик Сергей Журавлев, успевший ознакомиться с сайтом ДЭГ, все же нашел небольшой ряд недочетов. По его словам, на портале не хватает живого чата или горячей линии поддержки для консультаций.

«У граждан будет возникать масса вопросов, и с помощью операторов они смогут их решить, а также защититься от мошенников. Не хватает и функционала для слабовидящих, а также вкладки, где вместо сухого текста будет доступен полный путь голосования от и до с картинками», — отметил Журавлев в беседе с нашим корреспондентом.

В целом же, по его словам, со стороны серверной части и программистов Backend-направления все сделано на высшем уровне, опасаться из-за вопросов безопасности не стоит. Осталось лишь проверить отказоустойчивость системы в самый пик посещаемости, когда на сайте будет максимальное количество людей. И сделать это стоит до запуска основного голосования, подытожил эксперт.

Как присоединиться

Адвокат Тимур Харди считает участие в тестировании системы ДЭГ важным делом каждого россиянина.

«Я лично советую поучаствовать в данном тестировании, поскольку оно позволяет проверить возможности для дальнейшего использования системы дистанционного голосования. Это очень важно и для прогресса цифровизации в российском обществе», — подчеркнул юрист.

Он напомнил, что заявление на участие в тестировании системы можно подать до 23:59 13 ноября. Чтобы это сделать, необходимо зайти на портал vybory.gov.ru и нажать кнопку «Подать заявление» на главной странице. После этого — авторизоваться через портал госуслуг и следовать дальнейшим инструкциям.

«Однако в регистрации учетной записи может быть отказано. Причины для этого следующие: возраст менее 18 лет, отсутствие подтвержденной учетной записи или номера телефона на «Госуслугах», а также наличие регистрации в Москве, поскольку в этом городе тренировка системы ДЭГ не осуществляется», — отметил Харди в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседник уточнил, что возможность проголосовать на портале ДЭГ предоставляется с 8:00 15 ноября до 20:00 17 ноября по местному времени.

«В день голосования на портале ДЭГ будет доступна соответствующая кнопка перехода к голосованию, после нажатия которой пользователю предложат авторизоваться через «Госуслуги». Сделать свой выбор можно и с компьютера, и с мобильного телефона. Чтобы проголосовать с компьютера, достаточно использовать любой браузер, прошедший проверку», — пояснил эксперт.

С мобильного телефона на платформе Android проголосовать можно через специальное приложение, добавил Харди.

Ранее мы сообщали о том, что жители Подмосковья могут принять участие в тренировке дистанционного электронного голосования.