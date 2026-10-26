«Всегда буду так смотреть на тебя, Ваня»: Аня Пересильд трогательно обратилась к Ване Дмитриенко в его день рождения

VOICE: 17-летняя Пересильд опубликовала романтические фото с Ваней Дмитриенко

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

21-летний певец Ваня Дмитриенко отпраздновал день рождения. В честь праздника 17-летняя Анна Пересильд, дочь актрисы Юлии Пересильд, опубликовала в социальных сетях романтические снимки, передает VOICE.

На кадрах, сделанных на курорте, влюбленные обнимаются на фоне заката. Анна подписала фотографию трогательными словами.

«Всегда буду так смотреть на тебя, Ваня… Просто будь! Люблю тебя!» — отметила юная актриса.

Это не первый раз, когда пара открыто говорит о своих чувствах. В прошлом году в день рождения Дмитриенко он уже подтверждал роман с Пересильд, опубликовав нежное фото с ней. С тех пор влюбленные часто появляются вместе на мероприятиях и делятся совместными кадрами.

Ранее звезда сериала «Слово пацана» Ярослав Могильников высказался об отношениях с Аней Пересильд.

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