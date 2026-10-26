«Всегда буду так смотреть на тебя, Ваня»: Аня Пересильд трогательно обратилась к Ване Дмитриенко в его день рождения

На кадрах, сделанных на курорте, влюбленные обнимаются на фоне заката. Анна подписала фотографию трогательными словами.

«Всегда буду так смотреть на тебя, Ваня… Просто будь! Люблю тебя!» — отметила юная актриса.

Это не первый раз, когда пара открыто говорит о своих чувствах. В прошлом году в день рождения Дмитриенко он уже подтверждал роман с Пересильд, опубликовав нежное фото с ней. С тех пор влюбленные часто появляются вместе на мероприятиях и делятся совместными кадрами.

Ранее звезда сериала «Слово пацана» Ярослав Могильников высказался об отношениях с Аней Пересильд.