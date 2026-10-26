Не спешите гасить кредит: когда долги могут принести россиянам выгоду

Появились свободные деньги — и хочется немедленно закрыть ипотеку или автокредит? Оказывается, такая финансовая дисциплина не всегда играет на руку кошельку. Иногда гораздо выгоднее продолжать выплачивать долг, а накопления заставить работать на себя. Как не потерять деньги на досрочном погашении и в каких случаях банковский вклад способен принести дополнительную прибыль, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» экономист, доцент кафедры управления РГГУ, член Комитета по образованию и социальной политике при Торгово-промышленной палате РФ, член Общественного совета при Минобрнауки РФ Инна Литвиненко.

На фоне высокой ключевой ставки россияне все чаще оказываются перед непростым выбором: избавиться от долговой нагрузки или воспользоваться привлекательными условиями банковских депозитов. Особенно актуальна эта дилемма для тех, кто несколько лет назад оформил ипотеку или автокредит под относительно низкий процент. По словам Литвиненко, универсального решения здесь нет. Главный секрет финансовой выгоды скрывается в условиях уже действующего кредита.

«Все зависит от того, когда был оформлен кредит. Если ипотека была оформлена под 9–10% годовых, а сейчас банк предлагает разместить сбережения под 13–15%, досрочное погашение может оказаться менее привлекательным вариантом», — подчеркнула экономист.

Вместо того, чтобы сразу отдать крупную сумму кредитору, заемщик может положить ее на депозит и получать процентный доход, продолжая вносить обязательные платежи по прежнему графику. Как отметила Литвиненко, при действующей ключевой ставке Банка России в 14% некоторые банки предлагают клиентам вклады с доходностью до 15% годовых. Однако подобные условия могут зависеть от суммы, срока размещения и других требований кредитной организации. Экономист также советует учитывать инфляцию, которая со временем влияет на реальную стоимость денег. При этом для оценки непосредственной финансовой выгоды необходимо прежде всего сопоставить расходы по кредиту и доходность вклада.

Совсем другая ситуация складывается, если заем оформлен под высокий процент. Например, когда ставка по кредиту превышает доходность доступных банковских вкладов, продолжать платить проценты банку ради сохранения депозита зачастую не имеет финансового смысла.

«Если ставка по кредиту превышает и 14%, и ставку по вкладу, то мы берем и погашаем кредит», — объяснила Литвиненко.

Впрочем, даже привлекательная разница процентных ставок еще не гарантирует прибыли. Прежде чем принимать решение, необходимо учитывать возможный налог на доходы по вкладам, условия досрочного снятия средств и оставшийся график кредитных платежей. Важно также понимать, сможет ли заемщик без проблем обслуживать долг в дальнейшем.