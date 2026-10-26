Жители многоэтажек пожаловались на буйного «полтергейста» и поймали его на видео

В Кемерове ночной дебошир под видом привидения крушит подъезды: в Рудничном районе города зафиксировали странного вандала, который заворачивается в плед и идет на таран домофонов и входных дверей. Об этом со ссылкой на соцсети сообщает VSE42.RU .

Социальные сети Кемерова захлестнула волна обсуждений роликов с необычным персонажем. Жители Рудничного района бьют тревогу: в их доме объявился не то «городской сумасшедший», не то слишком изобретательный хулиган. В местных пабликах предупреждают, что по подъездам разгуливает не самое доброжелательное «привидение», которое вымещает агрессию на домофонных системах и пинает двери, и призывают соседей к предельной бдительности.

На опубликованных кадрах с камер наблюдения действительно виден молодой человек, с головой укутанный в плед. Судя по всему, импровизированный балдахин нужен вандалу не столько для создания мистического образа, сколько ради банальной конспирации — чтобы спрятать лицо от объективов.

Схема у «ночной нечисти» простая: парень со всей силы пинает входную группу, после чего стрелой мчит вниз по лестничным пролетам. Очевидно, что за полумистическим перформансом скрывается вполне осязаемый хулиган, решивший скрасить свой досуг довольно сомнительным и разрушительным способом.