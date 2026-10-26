Королев подводит итоги пятилетки в сфере культуры

В Королеве подвели итоги масштабной пятилетней модернизации сферы культуры: в городе обновляют площадки, открывают библиотеки нового формата и готовятся к очередным премьерам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что подмосковная сеть культурных учреждений крайне востребована среди жителей, поэтому регион делает акцент на обновлении точек притяжения и создании комфортной среды для посетителей всех возрастов.

За прошедшие пять лет наукоград Королев заметно преобразил свою творческую инфраструктуру. Ключевые изменения затронули образовательные и досуговые площадки:

• Образование и музыка: На улице Октябрьской завершился капитальный ремонт Детской школы искусств, рассчитанной на 800 учащихся. Учебный процесс оснастили премиальным парком инструментов — для воспитанников закупили 16 пианино и 5 концертных роялей. А Детская музыкальная школа в микрорайоне Юбилейный отметила новоселье, переехав в современное здание на 660 мест.

• Кино и досуг: В деловом и культурном центре «КОСТИНО» обновили фойе и запустили два современных кинозала. Для жителей микрорайона Бурково построили совершенно новое здание Дома культуры.

• Библиотеки нового поколения: В городе появились две модельные библиотеки — филиал № 14 в Текстильщике и Центр семейного чтения имени С.Я. Маршака в Юбилейном. Кроме того, библиотека № 8 расширила свои возможности, перебравшись в просторные помещения на улице Орджоникидзе.

• Признание экспертов: Городское музейное объединение вышло на всероссийский уровень. Проект «Болшевская коммуна — маленькая республика большой страны» завоевал первую премию конкурса «Маршрут года» за лучший аудиогид.

Сегодня культурная жизнь наукограда кипит в непрерывном ритме: ежегодно здесь организуют порядка 5 тыс. мероприятий, а для жителей функционирует более 200 секций и творческих объединений.

Останавливаться на достигнутом город не планирует. На период 2027–2028 годов уже намечены новые репертуарные премьеры Театра юного зрителя, очередное обновление материально-технической базы и масштабные закупки звукового оборудования и инструментов для местных домов культуры.