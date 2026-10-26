Глава Минсельхоза Подмосковья: «Для аграриев региона в этом году действует 35 мер поддержки»

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин в рамках рабочей поездки в Рузу провел встречу с фермерами. Она состоялась на территории КФХ «Муза Рузы» в деревне Бараново.

Во встрече приняли участие глава округа Александр Горбылев, представители Ассоциации «Народный фермер» и общественной приемной бизнес-омбудсмена по округу, а также порядка 17 сельхозпроизводителей.

В ходе встречи участники обсудили вопросы развития хозяйств, использования земель, реализации новых проектов, получения мер поддержки.

«Наша задача — создавать условия для устойчивой работы хозяйств, помогать им развивать производство и находить решения возникающих вопросов. Для аграриев региона в этом году действует 35 мер поддержки, в том числе для малых форм хозяйствования доступно 20 видов грантов и субсидий. Это и поддержка развития хозяйств, и приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования, производства молока и проведения культуртехнических мероприятий», — отметил Мосин.

В этом году на поддержку сельского хозяйства в регионе предусмотрели ₽5,4 млрд, в том числе свыше ₽300 млн — на малый агробизнес.

В завершение встречи фермерам вручили благодарственные письма от министерства и главы округа.

Развитие сельского хозяйства — это ключевое направление нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

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