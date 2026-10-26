Внучка первого президента Узбекистана Марьям Тилляева и Арно Косян объявили о примирении
Teleprogramma.org: Марьям Тилляева и Арно готовятся к свадьбе в Узбекистане
Фото: [соцсети]
27-летняя Марьям Тилляева, внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова, и ее 23-летний возлюбленный Арно Косян объявили о примирении, передает Teleprogramma.org.
Радостную новость пара сообщила на церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус». Однако подробностями личной жизни Марьям делиться не стала.
«Я очень-очень-очень не люблю комментировать свою личную жизнь. Мне и так хватило этого на „Ставке на любовь“. Пусть будет личное моим личным», — заявила Тилляева.
Сейчас влюбленные активно готовятся к свадьбе. Торжество планируется на весну, и основное событие пройдет в Узбекистане. Марьям хочет соединить традиции своего народа с собственным видением идеального дня.
Пара уже обсуждает площадки и присматривается к отелям. Не исключено, что позже свадьбу отпразднуют еще раз — в Москве, чтобы разделить радость с теми, кто живет далеко.
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