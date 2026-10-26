Блогинг выходит из серой зоны: что ждет тех, кто работает в соцсетях в 2027 году

В 2027 году социальные сети окончательно перестанут быть просто местом для развлечения и общения. Это будут полноценные экосистемы, где личный бренд важнее количества подписчиков. Эпоха «просто красивых картинок» уходит в прошлое. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала основатель и генеральный директор агентства личного брендинга Владлена Ким.

По ее словам, в 2027 году продолжится тенденция к более строгому регулированию блогинга, рекламы и работы в социальных сетях.

«Мы уже прошли несколько этапов изменений законодательства о рекламе и ограничений платформ. Все строже регламентируется работа с контентом и сфера обработки персональных данных, которая напрямую связана с онлайн пространством. С 2025 года введены даже новые ОКВЭД для блогеров и сферы СММ, что свидетельствует о становлении профессионального рынка», — сказала он.

Эксперт объяснила, что на сегодняшний день недостаточно просто вести блог и договариваться о рекламных интеграциях, нужно понимать, как оформлять коммерческую деятельность, учитывать доходы и налоги, заключать договоры, маркировать рекламу и соблюдать требования законодательства.

«Не каждый блогер обязан открывать ИП, поскольку формат оформления зависит от характера деятельности и выбранного правового режима. Однако, если социальные сети становятся источником заработка, необходимо относиться к ним как к полноценной профессиональной деятельности», — сообщила Ким.

Отдельное значение имеет выбор площадок. Сейчас активно развиваются отечественные платформы, в том числе «ВКонтакте», RUTUBE и MAX. И важно учитывать ограничения, которые касаются размещения рекламы на отдельных ресурсах.

«Например, ФАС объявила переходный период в отношении применения мер ответственности за размещение рекламы в Telegram и YouTube до конца 2026 года, поэтому в 2027 году специалистам важно внимательно следить за актуальными требованиями и учитывать их при планировании рекламных кампаний. Этот переходный период позволил многим бизнесам адаптироваться к новым инструментам и площадкам, и если вы все еще этого не сделали рекомендую подготовить свой план „Б“ до окончания декабря», — посоветовала собеседница издания.

Особое внимание получают отдельные направления, например, финансы и инвестиции. В феврале 2026 года Банк России опубликовал для общественного обсуждения доклад «О подходах к регулированию деятельности финансовых инфлюенсеров», в котором рассматривались возможные меры, включая создание специального реестра и требования к квалификации авторов.

«Необходимость регулирования данной сферы уже сформировалась, дальнейшее развитие нормативной базы может привести к новым требованиям для финансовых инфлюенсеров. Подобная практика может затронуть и другие отрасли», — сказала эксперт.

По ее мнению, сложнее всего может быть небольшим блогерам и SMM-специалистам, которым придется уделять больше внимания юридическим аспектам при закупке рекламы и работе с подрядчиками. Цена ошибки будет расти, поэтому помимо профессиональных навыков потребуются еще больше знаний законодательства.

«Я вижу в происходящем не только ограничения, но и новые возможности, если раньше можно было быстро набрать охваты за счет хайпа и громких обещаний, то сейчас все большую ценность приобретает системная работа с аудиторией. Важно не просто присутствовать в социальных сетях, а выстраивать целостную коммуникацию, которая включает развитие личного бренда или бренда продукта, формирование сообщества, укрепление доверия аудитории и последовательную работу над репутацией», — считает Ким.

Главный тренд заключается в том, что рынок переходит от эпохи хаотичного хайпа к системному бизнесу в соцмедиа и онлайн сфере. Для бизнеса становятся важны не только охваты и просмотры, но и доверие, постоянный контакт с аудиторией и реальный результат от коммуникации. Поэтому больше возможностей получат те, кто умеет создавать ценность вокруг своего имени и формировать долгосрочные отношения со своей аудиторией, заключила эксперт.