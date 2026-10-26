Подмосковный вуз вошел в рейтинг лучших университетов мира

Государственный гуманитарно-технологический университет (ГГТУ) в Орехово-Зуеве вошел в топ-2000 лучших мировых вузов, он попал в ежегодный глобальный рейтинг «Три миссии университета», который в 2026 году охватывает университеты из 111 стран и территорий мира. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В рамках рейтинга оценивается деятельность университетов по трем направлениям: образование, наука и взаимодействие с обществом. Кроме того, в нем учитываются достижения студентов в олимпиадах, доля иностранных обучающихся, научное цитирование, результаты исследований и не только.

В него попал 151 российский университет — это 7,6% от общего числа представленных образовательных организаций.

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