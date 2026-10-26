Коттедж-призрак на Новый год: как не потерять деньги при аренде дома на праздники

В преддверии новогодних праздников россияне активно бронируют загородные дома, и этим могут воспользоваться мошенники. Одни размещают объявления о сдаче чужой недвижимости, другие требуют предоплату за несуществующий коттедж, а третьи предлагают жилье без согласия всех его владельцев. Как проверить хозяина дома, распознать подозрительное объявление и не потерять деньги еще до начала каникул, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Никита Чаплин.

По словам парламентария, одна из распространенных схем обмана начинается с привлекательного объявления о сдаче загородного дома на новогодние праздники. Потенциальный арендатор переводит предоплату на банковскую карту незнакомого человека, после чего объявление исчезает, а вместе с ним и так называемый собственник. Причем мошенники далеко не всегда предлагают подозрительно дешевое жилье. Иногда стоимость аренды лишь немного ниже рыночной, чтобы предложение выглядело максимально правдоподобно.

«Аферисты часто занижают ставку на 15–20%, чтобы не бросаться в глаза, но привлечь побольше звонков. Слишком красивый дом почти даром на Новый год больше похож на приманку», — предупредил Чаплин.

Еще один тревожный сигнал — спешка. Если хозяин уверяет, что на коттедж уже претендуют несколько семей, а для бронирования необходимо немедленно перевести деньги, депутат советует насторожиться. Именно так злоумышленники пытаются лишить потенциальную жертву времени на проверку.

Однако даже реальное существование дома и наличие документов не гарантируют спокойного праздника. По словам Чаплина, неприятный сюрприз может ожидать арендаторов, если коттедж принадлежит сразу нескольким людям, а договор заключен лишь с одним из них.

«Если один совладелец сдает дом без согласия остальных, то остальные потом спокойно могут предъявить права на объект и просто неожиданно могут приехать туда сами праздновать Новый год, и вы потеряете и деньги, и возможность отдохнуть», — пояснил парламентарий.

Чтобы не оказаться в подобной ситуации, депутат рекомендует еще до подписания договора выяснить, кому действительно принадлежит недвижимость. Для этого стоит попросить собственника предоставить свежую выписку из ЕГРН, желательно полученную не более месяца назад, и сверить сведения с его паспортом. Если дом предлагает не владелец, а посредник, необходимо убедиться в наличии полномочий сдавать недвижимость и получать деньги. В случае нотариальной доверенности проверить ее действительность можно через специальный онлайн-реестр.

Особое внимание Чаплин советует уделять и фотографиям в объявлениях. Современные технологии позволяют создавать реалистичные изображения несуществующих интерьеров и подделывать видеоматериалы.

Фото: [ «Подмосковье сегодня» / Елена Болотова ]

«Никаких сделок по фото и по видеообзору быть не должно. Сейчас генерируют и фейковые снимки, и поддельные видеозвонки», — подчеркнул депутат.

Не менее опасны присланные в мессенджерах ссылки на якобы безопасную оплату бронирования. Они могут вести на поддельные платежные страницы, предназначенные для кражи банковских данных. Отдельный повод прекратить общение — просьба сообщить код из SMS. Главное правило, на котором настаивает парламентарий, — не переводить предоплату до проверки недвижимости и оформления документов.

«Не отдавайте никаких денег до личного осмотра дома, до проверки документов и подписания договора. Ни за бронь, ни за просмотр, ни за информацию об объекте», — заявил Чаплин.

Сам договор следует заключать письменно, в двух экземплярах. В нем необходимо зафиксировать адрес коттеджа, сроки проживания, стоимость аренды, порядок оплаты и условия возврата обеспечительного платежа. Деньги лучше перечислять по реквизитам, указанным в договоре, с понятным назначением платежа. Кроме того, депутат рекомендует оформлять акт приема-передачи с фотографиями имущества.

«Без такого акта любую царапину потом могут записать на вас», — предупредил он.

Перед заселением стоит проверить отопление, горячую воду, электричество, канализацию и интернет. Иначе даже честная аренда может обернуться испорченными каникулами.

Если же деньги уже переведены мошенникам, необходимо как можно скорее связаться с банком и обратиться в полицию с заявлением, сохранив переписку, объявление и подтверждение платежа.