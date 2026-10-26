Общественники набросились с критикой на Егора Крида из-за скандального лонгслива

Председатель Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров выступил с жестким заявлением в адрес популярного артиста Егора Крида. Поводом стал лонгслив с изображением горящей деревни, в котором певец снялся в клипе «Милый ублюдок». По мнению общественника, это глумление над памятью жертв Великой Отечественной войны, а потому выступление Крида в столице Сибири сейчас недопустимо. Об этом узнала редакция Om1 Новосибирск .

Конфликт вокруг Егора Крида набирает обороты. На прошлой неделе певец опубликовал кадры из нового клипа, где он позирует в одежде с принтом советского фильма «Иди и смотри». На лонгсливе изображена горящая деревня, а поверх картинки — адрес московского магазина, выпустившего лимитированную коллекцию совместно с американским брендом. Пользователи сети быстро узнали в постере кадр из культовой картины Элема Климова, посвященной зверствам нацистов в Белоруссии. Одним из прообразов фильма стала трагедия Хатыни, где в 1943 году каратели уничтожили 149 мирных жителей, среди которых были 75 детей.

Волна возмущения в интернете вынудила высказаться и представителей общественности. Сергей Майоров, возглавляющий Союз отцов Новосибирской области, в беседе с корреспондентом Om1 Новосибирск заявил, что пока артист не осознал масштаб содеянного, его концерт в городе невозможен. По словам Майорова, если человек «не помнит родства» и не знает историю своей страны, то в Сибири ему делать нечего. Общественник подчеркнул, что местные жители гордятся своими дедами и сейчас доказывают право быть их достойными на фронтах спецоперации, поэтому подобное отношение к памяти предков здесь неприемлемо — певцу указали на другую дверь.

Майоров отметил, что «Иди и смотри» — это не просто художественный фильм, а документальное свидетельство чудовищных преступлений нацизма. Использовать этот образ как модный принт, сочетать его с татуировками и пирсингом в клиповой эстетике — значит насмехаться над памятью погибших. Даже ссылки артиста на незнание контекста не снимают с него ответственности, ведь публичный человек обязан фильтровать то, что он транслирует миллионам.

При этом лидер новосибирских отцов уверен: формальной отписки в социальных сетях будет недостаточно. Он призвал Егора Крида к конкретным шагам. В частности, речь идет о публичных извинениях перед ветеранами и жителями Хатыни — не в формате поста, а в рамках встречи с представителями ветеранских организаций. Кроме того, Майоров считает необходимым личное посещение мемориального комплекса «Хатынь» и подкрепление слов делом — например, перечислением средств на поддержку мемориала. Только системная работа над ошибкой, а не формальная отписка, по мнению общественника, способна вернуть доверие общества к артисту.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии проверят Егора Крида на реабилитацию нацизма.