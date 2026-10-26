Всего два мимических жеста могут помочь вам выглядеть увереннее: почему брови и глаза играют важнейшую роль

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]

Поднятые брови и более медленное прикрывание глаз могут заставлять человека выглядеть увереннее, даже если его слова и голос остаются прежними, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Университета Глазго в журнале Proceedings of the Royal Society B. Напротив, опущенные брови и прищуренные глаза участники чаще воспринимали как признаки сомнения.

В эксперименте участвовали 44 человека: 22 носителя английского языка из Великобритании и 22 носителя китайского языка. Им показывали ролики с компьютерными персонажами, которые отвечали «да» или «нет».

Исследователи меняли только движения вокруг глаз и бровей, оставляя слова и интонацию одинаковыми. После каждого видео участники оценивали, насколько уверенно звучал ответ.

Результаты оказались похожими в обеих группах. Поднятые брови и прикрывание глаз повышали воспринимаемую уверенность, а нахмуренные брови и напряженный прищур, наоборот, создавали впечатление сомнения.

Авторы считают, что при разговоре люди оценивают не только слова и интонацию, но и мельчайшие движения лица. Поэтому одно и то же высказывание может восприниматься по-разному в зависимости от мимики.

При этом исследование показывает лишь то, как выражение лица влияет на впечатление окружающих. Оно не доказывает, что такие движения действительно делают самого человека более уверенным.

иностранная пресса

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