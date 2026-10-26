Выездные консультации по вопросам погребения и похоронного дела пройдут в МФЦ Подмосковья
В МФЦ Подмосковья можно будет проконсультироваться по вопросам погребения
Фото: [Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области]
Выездные консультации Центра мемориальных услуг по вопросам погребения и похоронного дела пройдут в МФЦ Подмосковья. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Так, специалисты будут работать в пяти офисах «Мои Документы»:
- 26 октября г. Серпухов, ш. Борисовское, д. 17А;
- 27 октября г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 4;
- 28 октября г. Балашиха, ул. Советская, д. 4;
- 29 октября г. Красногорск, ул. Ленина, д. 2;
- 30 октября г. Подольск, ул. Кирова, д. 39.
Жители смогут узнать, как получить услуги в сфере погребения и похоронного дела, оформить пособие на погребение и т. д.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности цифровых технологий в работе МФЦ Подмосковья.