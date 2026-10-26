Выездные консультации по вопросам погребения и похоронного дела пройдут в МФЦ Подмосковья

В МФЦ Подмосковья можно будет проконсультироваться по вопросам погребения

Официально

Фото: [Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области]

Выездные консультации Центра мемориальных услуг по вопросам погребения и похоронного дела пройдут в МФЦ Подмосковья. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Так, специалисты будут работать в пяти офисах «Мои Документы»:

  • 26 октября г. Серпухов, ш. Борисовское, д. 17А;
  • 27 октября г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 4;
  • 28 октября г. Балашиха, ул. Советская, д. 4;
  • 29 октября г. Красногорск, ул. Ленина, д. 2;
  • 30 октября г. Подольск, ул. Кирова, д. 39.

Жители смогут узнать, как получить услуги в сфере погребения и похоронного дела, оформить пособие на погребение и т. д.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности цифровых технологий в работе МФЦ Подмосковья.

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Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
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