Очистные сооружения в Щелкове запустят на полную мощность досрочно. Старт планируется уже в ноябре этого года. Завершающий этап работ проконтролировал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Реконструкция очистных стала наиболее масштабной в рамках национального проекта «Экология».

ПЕРЕСТАЛИ СПРАВЛЯТЬСЯ

Очистные сооружения в Щелкове – самые крупные во всем Подмосковье. Они обслуживают больше 700 тысяч жителей в четырех городских округах: Пушкино, Щелково, Королев и Фрязино. Этот объект построили еще больше полувека назад.

С тех пор очистные сильно износились и перестали справляться с нагрузкой, которая только возрастала с появлением новых домов. В итоге местных жителей стал беспокоить неприятный запах. Также это негативно влияло на природу.

По плану закончить реконструкцию очистных должны были только в следующем году. Но уже сейчас объект готов на 99%.

«Это очень масштабная программа в рамках национального проекта, которая просто спасла огромное количество городов Подмосковья. Здесь, в Щелкове была весьма сложная ситуация - особенно в летнее время невозможно было находиться на улице из-за запаха», - напомнил Андрей Воробьев.

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

Главная задача обновленных сооружений в Щелкове - получить новые мощности для подключения домов к системе очистки, улучшить экологию в бассейне реки Волги, чтобы люди могли безопасно и с комфортом отдыхать на природе у воды.

Фото: [ Константин Семенец/Константин Семенец ]

«Сюда инвестировано порядка 18 млрд рублей. Спасибо строителям – сдают объект досрочно. Приятно, что жители уже могут спать с открытыми окнами. Правительство также поддержало модернизацию очистных в Дубне и Серпухове, следующий у нас Павловский Посад», - добавил губернатор.

Андрей Воробьев добавил, что везде применят современные технологические решения. Также важно, что оборудование, которое устанавливается на очистных, полностью отечественное, а зачастую подмосковное.

«Все очистные мы строим с запасом мощности, учитывая дальнейшее развитие территории», - пояснил Андрей Воробьев.

НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ

На Щелковских очистных сооружениях обновили всю систему и усовершенствовали технологию очистки. Мощность объекта возросла на 25%.

Воду вместо хлора будут обеззараживать ультрафиолетом. Он справляется с болезнетворными бактериями на 99%. При этом такой метод безопасен для биофлоры водоемов, кута попадают очищенные стоки.

«У нас поменялась сама схема очистки – тут применена так называемая А2/О. Она исключает самую плохо пахнущую фракцию первичных отстойников. Ещё одно инновационное оборудование – это доочистка. Здесь стоят фильтры с очень мелким прозором, на которых оседают остаточные взвеси, выходящие из вторичных отстойников», - рассказал главный инженер проекта Денис Еркаев.

На сегодняшний день мощность Щелковских очистных сооружений увеличена до 160 тыс. м³ в сутки. А на полную – 400 тыс. м³ - планируют выйти в ноябре.

«Масштаб модернизации, конечно, поражает. А главное, совсем не чувствуется запах. Раньше даже с ребенком во двор нельзя было выйти. И родители мои теперь в восторге – они могут спать с открытыми окнами, не испытывая дискомфорта от запахов», - рассказала местная жительница Валентина Моренова.

ЧТО ЕЩЕ

С 2020 года в Подмосковье завершили реконструкцию четырех наиболее крупных очистных сооружений – в Подольске, Шатуре, Одинцове и Мытищах. Это улучшило качество жизни для 435 тыс. жителей.