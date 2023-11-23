Как получить чистую энергию: работа победителя Международной экопремии из Подмосковья поможет изменить будущее

16-летний Андрей Филимонов из подмосковного Одинцова выиграл главную награду III Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» от Росприроднадзора. Парень завоевал Гран-при с проектом «Экологическое тепло». А помогали в разработке специалисты центра «Сколково» и Всероссийского общества инноваторов и рационализаторов. Подробности Андрей рассказал корреспонденту «Подмосковье сегодня».

«НА ЭТОМ КОНЕЦ?»

В списках победителей Андрей нашел себя не сразу. Дело в том, что сначала парень просмотрел номинации, на которые подавал проект. Когда не увидел там своей фамилии, немного расстроился.

«Потом листнул наверх и случайно краем глаза заметил себя, моя фамилия как-то мелькнула. Был немного даже удивлен на самом деле. Ведь я думал: «Все. Если я ни в одном направлении не выиграл, то на этом конец». Но, поняв, что у меня не просто одна из номинаций, а целое Гран-при, я был приятно удивлен и стал уверен, что в ближайшее время мой проект получит очень серьезную поддержку и наконец-то будет продвигаться семимильными шагами», – рассказывает парень.

Дальнейшее развитие проекта «Экологическое тепло» – именно тот посыл, с которым Андрей решил участвовать в конкурсе, чтобы о нем узнали как можно больше людей. Инновационная технология поможет снизить негативное воздействие предприятий на природу. Она позволяет перерабатывать и очищать выбросы теплоэлектроцентралей и других промышленных предприятий и одновременно получать чистую энергию в виде синтез-газа.

«Я анализировал проблему выброса СО2. Начал смотреть, конкретно какие предприятия активнее всего его выбрасывают. Пришел к тому, что в первую очередь это имеет отношение к тепловым электростанциям, то есть предприятиям, которые связаны со сферой энергетики. Сейчас, когда проект победил, я надеюсь, что его масштабируют и им заинтересуются промышленные компании», – поясняет Андрей Филимонов.

В ВУЗ В 15 ЛЕТ

Но конкурсант оказался талантлив не только в этом деле. Сейчас Андрей занимается работой, связанной с ракетными двигателями в МГТУ им. Баумана. А студентом этого вуза парень из Одинцова смог стать всего в 15 лет.

«Все начиналось с того, что моя старшая сестра училась в 10–11-м классе, а я в это время еще в 7-м. Я посмотрел ее программу и очень сильно загорелся идеей и самому закончить школу быстрее, экстерном. Уговорил родителей. И 8–9-й класс пошел в экстернат. Все экзамены я сдал довольно хорошо», – поясняет Андрей.

«В БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЕ»

А теперь расскажем о самой Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». В этом году на нее поступило свыше 80 тыс. работ со всего мира. Это в 14,5 раза больше, чем в первый год проведения премии, сообщила во время торжественной церемонии объявления имен победителей глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«За три года существования конкурса мы приняли свыше 130 тыс. заявок из 70 стран. И, конечно, свой вклад внесли жители всех российских регионов, включая новые. Я искренне признательна ребятам, их родителям, педагогам и наставникам за заботу об экологии и создание проектов, формирующих новую экологическую культуру. Вы помогаете воплотить нашу общую мечту – жить в гармонии с природой, в благополучной и безопасной среде», - подчеркнула Радионова.