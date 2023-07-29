«Всех хочу предостеречь»: выяснилось, где опасно собирать грибы

Явление, которое заядлые грибники уже успели окрестить грибным валом, безумием и цунами, наблюдается практически во всех лесах Подмосковья. Любители тихой охоты не могут нарадоваться изобилию белых и лисичек. В Комитете лесного хозяйства Московской области отмечают: грибная волна может «накрыть» регион на весь август.

ТЕПЛО И СЫРО

Пробил звездный час всех тех, кто мечтал наполнить корзины ароматными дарами леса. В Подмосковье сложились идеальные условия для их появления.

«Теплая и сырая погода – главный фактор роста грибов, – констатирует миколог Михаил Вишневский. – Грибница просыпается тогда, когда земля пропитывается влагой хотя бы на 10 см в глубину. Ливневые дожди как раз промочили и толстую лесную подстилку, которая состоит из слежавшихся прошлогодних листьев, и проникли в почву».

Эксперт уточнил, что стимулом для роста грибов также послужил ночной спад температур, который наблюдался две недели назад. Обычно грибники отсчитывают 10–14 дней от заметного похолодания, чтобы вычислить примерное время появления даров леса.

ПОСЛЕДНИЙ ЛЕТНИЙ МЕСЯЦ НЕ РАЗОЧАРУЕТ

Согласно долгосрочному прогнозу погоды, август обещает оказаться в меру дождливым и теплым. Ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Евгений Тишковец не исключает, что в столичном регионе это будет «месяц грибного безумия».

«Большая вероятность дождей сохранится до самого конца августа, – уточнил он. – При этом температурный режим будет в пределах 20–23 градусов. Мы называем эти условия благоприятными для повторения новых грибных волн».

На форумах любителей тихой охоты участники сообщают, что особенно щедрыми в этот раз оказались леса под Чеховом, Серпуховом, Егорьевском, Волоколамском, Талдомом, Домодедовом, Коломной, Можайском и Раменским.

Именно здесь обилие смешанных лесов, где любят подрастать подосиновики, подберезовики и боровики. Лиственные леса, в отличие от смешанных, как выясняется, очень бедны грибными телами. А хвойники – это, как правило, кладовая осенних опят, чье время еще не настало.

«Всех неопытных хочу предостеречь, что крайне не рекомендуется собирать грибы под линиями электропередачи, у тропинок и на опушках. Не говоря уже про обочины дорог, – уточняет грибник Станислав Воронов. – В этих местах лесные дары способны накапливать соли тяжелых металлов, потому что «сидят» на достаточно открытых участках».

Специалисты Комитета лесного хозяйства Московской области, в свою очередь, спешат напомнить жителям столичного региона важную вещь: отправляясь за ароматными трофеями, надо соблюдать простые правила поведения. Чтобы исключить риск заблудиться: перед выходом в лес посмотреть карту и изучить местность, чтобы знать, какие объекты и где расположены, а в лесу запоминать ориентиры и не заходить вглубь незнакомых лесных массивов. При себе нужно обязательно иметь заряженный мобильник.

Где найти грибы в Подмосковье (июль 2023):