Врачи в Домодедове спасли мужчину, случайно проглотившего зубочистку

Хирурги Домодедовской больницы спасли мужчину, случайно проглотившего зубочистку, которая повредила стенку тонкой кишки. Без своевременного вмешательства у пациента мог развиться перитонит, сообщили в Минздраве Московской области, пишет ТАСС .

Мужчину доставили в больницу с подозрением на аппендицит. Во время экстренной операции выяснилось, что аппендикс не изменен, а причиной острого состояния стал инородный предмет в брюшной полости. Хирурги извлекли зубочистку и ушили поврежденный участок кишечника.

После операции пациент вспомнил, что за три дня до госпитализации случайно проглотил заостренную палочку во время чистки зубов. Сейчас мужчина выписан в удовлетворительном состоянии и будет наблюдаться амбулаторно.

В региональном Минздраве напомнили, что при проглатывании инородных предметов или появлении острой боли в животе необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

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