Эксперты дали советы начинающим водителям перед первой зимней поездкой

«Авто.ру»: не надо ждать первого снега для смены шин

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Начинающим водителям рекомендовали заранее подготовить автомобиль к зиме и освоить правила езды по скользким дорогам. Советы эксперты «Авто.ру» предоставили «Ленте.ру».

Специалисты советуют менять летние шины, когда среднесуточная температура опускается ниже +7 градусов. Шипованные модели лучше подходят для гололеда, а фрикционные шины — для разных зимних условий. Перед холодами также необходимо проверить аккумулятор, отопление и обогрев стекол, а летнюю жидкость омывателя заменить незамерзающей.

В багажник стоит положить фонарь, скребок, лопату, буксировочный трос, теплую одежду и зарядное устройство. Новичкам также рекомендуют потренироваться с инструктором и увеличить дистанцию до других автомобилей, особенно в снегопад и слякоть.

При заносе важно избегать резких движений рулем и педалями, а если машина застряла в снегу, не следует сильно нажимать на газ. Лучше расчистить пространство вокруг ведущих колес и попытаться плавно выехать. Если это не помогло, эксперты советуют обратиться за помощью.

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