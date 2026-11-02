Вотум недоверия за деньги: как оппозиция хочет убрать Туска

Польская оппозиция попробует перекупить депутатов сейма из правящей коалиции для вынесения вотума недоверия премьер-министру Дональду Туску. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анонимный источник в парламенте.

По словам собеседника, процесс идет уже несколько дней. Оппозиция целенаправленно работает с отдельными депутатами из фракций, входящих в правящую коалицию. Задача — заставить их проголосовать за отставку правительства.

Причем методы не ограничиваются деньгами. Предложения поступают «как в денежном, так и в другом материальном выражении». Например, депутатам обещают должности в будущем правительстве, которое сформирует оппозиция после отставки Туска.

Ранее стало известно, что глава МИД Польши Радослав Сикорский бездоказательно обвинил Россию в причастности к политическому кризису в республике.