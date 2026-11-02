Более десяти рейсов перенаправили из Внуково в другие аэропорты

Росавиация: самолеты, направлявшиеся во Внуково, ушли на запасные аэродромы

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Анастасия Шагайская]

Более десяти самолетов, следовавших во Внуково, перенаправили в другие аэропорты из-за временных ограничений, введенных в целях безопасности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиагавани.

Изменения коснулись рейсов из Пскова, Абу-Даби, Шарм-эш-Шейха, Антальи и Стамбула. Их направили в Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Домодедово и Шереметьево. Еще два самолета, вылетевшие из Баку и Санкт-Петербурга, возвращаются в аэропорты отправления. Эти сведения также отражены на онлайн-табло.

Ранее Росавиация объявила о временных ограничениях на прием и выпуск воздушных судов во Внуково, а затем и в Домодедово. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты Шереметьево и Жуковский продолжают обслуживать рейсы по согласованию с уполномоченными органами на фоне временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней.

Ранее сообщалось, что приложение МЧС подверглось атаке.

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