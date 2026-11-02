28 БПЛА, летевших на Москву, уничтожили силы ПВО

Силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили восемь беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В 23:04, после уничтожения дронов специалисты экстренных служб приступили к работе в местах падения обломков, сообщил мэр Собянин. Дополнительные сведения о последствиях произошедшего не приводятся.

UPD: 23:28. Силы ПВО сбили 10 БПЛА, летевших в сторону столицы. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

UPD: 23:46. ПВО Минобороны сбила 10 БПЛА в небе над столицей, сообщил мэр Собянин.

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