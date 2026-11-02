Послание из Москвы: Шакро Молодой выступил против массовой коронации в Италии

В Риме была отложена на один месяц планировавшаяся массовая церемония присвоения статуса воров в законе. На состоявшейся 31 октября 2026 года сходке представителей криминального мира рассматривались кандидатуры 12–15 человек, преимущественно выходцев из Грузии. Однако решение о наделении их статусом было заморожено из-за позиции криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) и Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский). Об этом сообщает издание « Лента.ру » со ссылкой на агентство «Прайм Крайм».

Причиной переноса стало зачитанное на сходке обращение Шакро Молодого и Бадри Кутаисского, которые выступили против новых назначений. Напряженность в криминальной среде возросла после событий 22 октября, когда в Риме впервые за 12 лет состоялась массовая церемония присвоения титулов восьми кандидатам. Проведение того мероприятия без согласия Калашова, установившего еще в 2013 году мораторий на новые статусы, спровоцировало конфликт между кланами.

Высокий общественный и правоохранительный резонанс вокруг предыдущей рижско-римской серии публикаций заставил участников сходки 31 октября прислушаться к мнению московских авторитетов и взяли паузу сроком на месяц. Независимого подтверждения сведений о прошедших встречах в настоящее время нет.