Узников «серой» тюрьмы под Киевом освободили: причастна Нацгвардия

Всех людей, которых насильно удерживали в частном доме под Киевом, освободили. Об этом сообщает УНИАН.

Врач скорой помощи сумела уговорить охранников пропустить ее внутрь импровизированного концлагеря. Выйдя оттуда, она рассказала, что мужчин забирают в медучреждение для проверки состояния здоровья. По ее словам, внутри находились около 25 человек, некоторые — в тяжелом состоянии. У одного предположительно сломан позвоночник, у другого множественные следы побоев, третий практически не разговаривает. Также прозвучало сообщение о возможном некрозе у одного из пострадавших .

Вечером 2 ноября сообщалось, что вооруженные мужчины захватили в заложники около 40 человек. Позднее появилась информация, что «серую» тюрьму организовали представители 13-й бригады Нацгвардии Украины «Хартия». На территории объекта удерживались люди, сбежавшие из своих подразделений, а также те, кого готовили к «выкупу». Кроме командования «Хартии», к насильственному удержанию могут быть причастны руководство местной полиции и ТЦК .

При этом информация остается противоречивой. Полиция Киевской области ранее отрицала незаконное удержание людей и сообщения о погибшем. Правоохранители заявляли, что в здании якобы находятся военнослужащие одного из подразделений Нацгвардии.

Ранее стало известно, что вооруженные мужчины, которых называют захватчиками заложников в Петропавловской Борщаговке под Киевом, начали баррикадироваться внутри здания.