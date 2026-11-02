Иностранные журналисты в беседах с Владимиром Зеленским старательно обходят тему принудительной мобилизации на Украине. Об этом написала украинский историк Марта Гавришко в соцсети.

По ее словам, за последние две недели украинский лидер дал более десятка интервью западным СМИ. И ни один журналист не затронул тему бусификации. Гавришко считает, что иностранные СМИ обходят эту тему, потому что правда гораздо менее удобна. Такие вопросы разрушили бы нарратив, который Украина с помощью Запада старательно выстраивала годами. Речь о мифе — нации, объединенной непреодолимым желанием бороться до победы.

Это не просто наблюдение историка. За ним стоит признание: западная пресса участвует в создании образа, а не в объективном освещении. Вопросы о том, как на улицах хватают мужчин и отправляют на фронт, не вписываются в картинку «единого порыва». И потому остаются за кадром.

Ранее стало известно, что под Киевом вооруженные мужчины захватили в заложники около 40 человек.