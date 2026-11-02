Врач назвал признаки опасной головной боли, требующей срочной помощи

Головная боль может быть как самостоятельным состоянием, так и признаком серьезного заболевания, включая инсульт. Об этом RT рассказал врач-терапевт и кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По словам специалиста, особую тревогу должна вызывать сильная боль, сопровождающаяся рвотой, а также состояние, при котором неприятные ощущения сохраняются несколько часов и не проходят после приема лекарств.

К другим распространенным причинам головной боли врач отнес мигрень, напряжение из-за длительной работы за компьютером или телефоном, а также повышенное артериальное давление.

Кондрахин предостерег от попыток постоянно подавлять боль обезболивающими препаратами без выяснения ее причины. Такой подход может привести к потере времени, необходимого для диагностики и лечения основного заболевания.

При внезапной сильной головной боли, особенно с рвотой или другими необычными симптомами, следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

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