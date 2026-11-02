Экс-пресс-секретарь Зеленского раскрыла схемы воровства помощи

Мендель заявила, что гумпомощь на Украине продавали в магазинах

Политика

Гуманитарная помощь, передаваемая Украине, разворовывалась и продавалась в магазинах. Об этом рассказала бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

По ее словам, ей начали доходить слухи о коррупционных схемах. В частности, о разворовывании гуманитарной помощи. Начали останавливать бизнесменов, забирать их товары. А люди стали видеть гуманитарную помощь в магазинах. Мендель добавила: оставшиеся на Украине после начала конфликта люди «видели, что происходило».

Ранее она объяснила приостановку Италией помощи Украине коррупцией. По ее словам, сотни миллионов, если не миллиарды, были просто разворованы и распределены между чиновниками из окружения Зеленского. 

Ранее стало известно, что жители Алешек рассказали об эвакуации.

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