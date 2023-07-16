Безразмерная полка: найдены главные преимущества покупки косметики онлайн

Эксперты отмечают рост продаж уходовой косметики через интернет. Один из крупнейших сервисов доставки зафиксировал в первом полугодии 2023-го увеличение спроса на кремы, сыворотки и другие баночки для здоровья и красоты кожи в 2,6 раза. Как проверить качество косметики, если хотите попробовать новое и особенно, если покупаете через интернет?

Онлайн-торговля развивается по многим причинам: люди стремятся сэкономить время, а бизнес, учитывая это, продвигает интернет-услуги. Но в каждой группе товаров спрос меняется по-своему. Член Российской гильдии маркетологов Мина Хачатрян отмечает, что на это влияет несколько факторов, в том числе демографические причины.

«Сейчас основные продажи уходовой косметики приходятся на аудиторию примерно от 25 до 44 лет, в этом возрасте люди больше всего внимания уделяют сохранению красоты», – объясняет эксперт.

Более того, это самая платежеспособная группа потребителей в России, а само поколение – многочисленное. С этим связан рост спроса на средства по уходу за лицом вообще. Но люди уже привыкли к электронным сервисам, по­этому основной объем продаж смещается в Сеть.

Эта тенденция характерна для всех возрастных групп, потому что у людей растет доверие к онлайн-торговле как таковой. Для косметики особенно важно качество, а сейчас интернет-магазины подчиняются тем же правовым нормам, что и обычные.

«На онлайн-площадке товар тоже можно вернуть, можно также подать в суд, получить компенсацию. Поэтому даже деликатные товары смело покупают через интернет», – говорит маркетолог.

Значительная доля продаж приходится на известные бренды – люди им доверяют. Но интерес к новинкам тоже есть, и это также способствует росту онлайн-площадок.

«Новые средства быстрее попадают на виртуальные полки, чем на реальные. Виртуальная полка практически безразмерная. Поэтому желающие попробовать что-то новое ищут их именно там», – отмечает Мина Хачатрян.

И все-таки, оформляя заказ на косметику, нужно обратить внимание на несколько важных моментов. Об этом напомнила главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии Министерства здравоохранения Московской области Наталия Махнева.

«Покупать косметику лучше на специализированных сайтах, у производителя или официального дистрибьютора, без посредников», – предупреждает врач.

На сайте должна быть полная информация: состав продукта, данные сертификата, юридический адрес продавца. Если из контактов указан только мессенджер, это должно насторожить. Ведь среди главных рисков при покупке косметики – опасность столкнуться с фальсификатом.

на заметку

Наталия Махнева напоминает, что иногда даже качественный продукт может вызвать аллергию. Например, стоит осторожно использовать косметику с отдушками или аскорбиновой кислотой.