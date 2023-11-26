Главное — баня: какие дачи арендуют в Подмосковье на Новый год

До больших январских выходных – чуть больше месяца, и желающие встретить праздники на природе уже ищут дачи и коттеджи в аренду. По данным Министерства культуры и туризма Московской области, в новогодние каникулы в прошлом году регион посетило около 2 млн туристов, причем загородный отдых тоже оказался очень популярен. Мы узнали у риелторов, какие дома пользуются спросом в этом сезоне и какие есть предложения.

ВСЕ В ЛЕС

Риелтор из Чехова Анастасия Высокая отмечает: желающих снять дом на новогодние выходные очень много. Людей не останавливает даже то, что цены на аренду по сравнению с прошлым годом выросли на 15–20%.

«Дома ищут на семью или дружескую компанию. Снимают обычно на все новогодние выходные, реже – на два-три дня. Особенно популярны дома рядом с лесом, люди хотят почувствовать новогоднюю атмосферу», – объясняет риелтор.

Важно и то, что есть в самом доме и на участке. По словам риелтора из Серпухова Ольги Скалаух, для зимней аренды часто ищут дома с баней. А главное – чтобы на участке была удобная зона для пикников со скамейками и столом.

НА РАЗНЫЙ ВКУС

О новогоднем декоре в доме и на участке владельцы обычно заботятся заранее. Во дворе развешивают электрические гирлянды, ставят елки. Кстати, в дом елку не заносят, внутри ограничиваются мишурой и другими украшениями. Тем более что помещения обычно компактные.

«Большие дома спросом не пользуются, все ищут что-то маленькое и уютное. Мне особенно запомнился один домик: всего 70 кв. м, с двумя спальнями, но очень красивый», – делится риелтор.

Другое дело, если речь идет о большой компании. Они выбирают просторные коттеджи, иногда двухэтажные.

БЕЗ СЮРПРИЗОВ

Кстати, что касается компаний, – к ним хозяева относятся осторожно. Даже указывают в договоре точное число людей, которые могут жить в доме. Ольга Скалаух советует фиксировать в документах и другие детали. Это нужно и владельцам, и арендаторам. Подробный договор выручит, если во время отдыха что-то случится, – от поломки мебели до пожара.

«Обычная практика при аренде – денежный залог, равный сумме оплаты. Его возвращают гостям, когда они освобождают дом», – говорит Скалаух.

Некоторые аспекты можно и нужно предусмотреть заранее, отмечает риелтор из Балашихи Ирина Дивакова. Хорошо, если в доме есть пожарная сигнализация и датчик загазованности. Ведь чаще всего в аренду берут дома, отапливаемые газом, объясняет Дивакова.

Обойдемся беседкой?

Риелтор Ольга Скалаух говорит, что в последнее время появилась новая необычная опция. Владельцы дач и домов строят на своих участках большие крытые беседки, которые сдают в аренду с почасовой оплатой. В беседке площадью 50 кв. м делают и место для пикника, и танцпол. Такие постройки обычно отапливают. Цены невысокие: снять беседку можно за 1–2 тыс. руб. в час.

Ценовая политика

Риелтор Анастасия Высокая из Чехова отмечает, что стоимость аренды зависит в том числе от расположения участка. Чем ближе к Москве расположен дом, тем дороже его снимать. Цены на аренду домов под Чеховом начинаются от 20–30 тыс. в сутки, рядом с Москвой стоимость может доходить до 200 тыс.