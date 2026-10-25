Счет идет на часы: врач назвал 6 особо опасных симптомов гриппа

Врач Лебедев отнес лихорадку и температуру 40°С к опасным симптомам гриппа

Общество
Эпидемия гриппа и ОРВИ

Фото: [Эпидемия гриппа и ОРВИ/Медиасток.рф]

Грипп — не просто сезонная простуда, а состояние, которое может угрожать жизни. О шести признаках тяжелого течения и развития осложнений рассказал «Газете.Ru» ведущий эксперт сети медицинских клиник и офисов CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По словам врача, грипп сам по себе относится к серьезным жизнеугрожающим состояниям. Летальность при нем в зависимости от штамма составляет от 0,1 до 1%. С учетом масштабов распространения инфекции это очень значительные цифры.

«По оценке ВОЗ, грипп находится на 4-м месте в мире по развитию негативных последствий и инвалидизации населения после перенесенного заболевания», — отметил Лебедев.

Когда пора бить тревогу

Особенно опасным грипп становится, если вы замечаете у себя или близких следующие симптомы:

  • длительная лихорадка (5–7 дней) с температурой 40°C и выше;
  • боли в грудной клетке, затрудненное дыхание или одышка;
  • многократная рвота, диарея;
  • нарушения сознания — выраженная сонливость, заторможенность, спутанное сознание или излишнее возбуждение;
  • нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, нарушение ритма сердца, снижение артериального давления;
  • нарушения микроциркуляции — кровотечения, мелкоточечные кровоизлияния.

При появлении любого из перечисленных признаков нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Врач подчеркивает: ждать, что «само пройдет», в таких случаях опасно — счет может идти на часы.

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