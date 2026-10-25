Счет идет на часы: врач назвал 6 особо опасных симптомов гриппа

Грипп — не просто сезонная простуда, а состояние, которое может угрожать жизни. О шести признаках тяжелого течения и развития осложнений рассказал «Газете.Ru» ведущий эксперт сети медицинских клиник и офисов CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По словам врача, грипп сам по себе относится к серьезным жизнеугрожающим состояниям. Летальность при нем в зависимости от штамма составляет от 0,1 до 1%. С учетом масштабов распространения инфекции это очень значительные цифры.

«По оценке ВОЗ, грипп находится на 4-м месте в мире по развитию негативных последствий и инвалидизации населения после перенесенного заболевания», — отметил Лебедев.

Когда пора бить тревогу

Особенно опасным грипп становится, если вы замечаете у себя или близких следующие симптомы:

длительная лихорадка (5–7 дней) с температурой 40°C и выше;

боли в грудной клетке, затрудненное дыхание или одышка;

многократная рвота, диарея;

нарушения сознания — выраженная сонливость, заторможенность, спутанное сознание или излишнее возбуждение;

нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, нарушение ритма сердца, снижение артериального давления;

нарушения микроциркуляции — кровотечения, мелкоточечные кровоизлияния.

При появлении любого из перечисленных признаков нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Врач подчеркивает: ждать, что «само пройдет», в таких случаях опасно — счет может идти на часы.