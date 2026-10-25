Криминалист объяснила, почему перчатки не помогут скрыть следы преступления

Криминалист Каткова: перчатки не помогут преступники скрыть следы преступления

Общество

Многие преступники рассчитывают, что перчатки позволят им остаться незамеченными. Однако современные методы идентификации доказывают обратное, заявила РИА Новости следователь-криминалист отдела криминалистического сопровождения следствия управления криминалистики ГСУ по Москве СК РФ Ксения Каткова.

По ее словам, перчатки сами по себе оставляют индивидуальный след или микрочастицы материала, из которого изготовлены. Эти следы позволяют отождествить конкретную перчатку и в дальнейшем установить ее владельца через ДНК.

Специалист подчеркивает: в современном мире практически невозможно остаться незамеченным. Каждый человек оставляет классические следы — отпечатки пальцев, отпечатки обуви, частицы кожи и пот, содержащие ДНК.

Кроме того, все большее значение приобретают цифровые следы: записи камер, данные мобильных операторов, история перемещений. Все это вместе позволяет правоохранительным органам устанавливать личность преступника даже в тех случаях, когда он пытался запутать следствие.

Ранее сообщалось, что новый метод анализа ДНК поможет криминалистам ловить преступников.

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