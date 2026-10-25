Окна перестанут «выстужать» квартиру: бюджетные способы утепления к зиме

Если от окон тянет холодом, это не всегда означает, что стеклопакеты пора менять. Часто проблема кроется в изношенных уплотнителях, неправильной регулировке створок или щелях между рамой и подоконником. Устранить такие недостатки можно без капитального ремонта и больших расходов. Инженер-строитель, специалист по внутренней отделке Сергей Мельников рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как подготовить окна к холодам своими руками.

«Сначала нужно найти источник холода, а уже потом покупать материалы. Иногда достаточно заменить уплотнитель или отрегулировать створку, чтобы в комнате стало заметно комфортнее», — объяснил специалист.

Для начала стоит проверить окна в ветреную погоду: для этого можно медленно провести ладонью вдоль стыков створки и рамы, по периметру подоконника и в местах примыкания откосов. Если чувствуется движение воздуха, участок нужно проверить внимательнее. Можно также поднести к стыку тонкую полоску бумаги: ее колебания помогут заметить поток воздуха.

«У пластиковых окон одна из частых причин сквозняка — изношенный или сплющенный уплотнитель. Если резина потрескалась, потеряла эластичность или местами отошла, ее лучше заменить. Важно подобрать уплотнитель под конкретную оконную систему, а перед установкой очистить паз от пыли и грязи», — посоветовал Мельников.

Еще один бюджетный способ — проверить прижим створки. Если окно закрывается неплотно, иногда помогает регулировка фурнитуры. Однако не стоит без необходимости самостоятельно переводить механизм в максимально плотный режим: чрезмерный прижим ускоряет износ уплотнителя. Если створка провисла или ручка поворачивается с усилием, безопаснее вызвать мастера.

Отдельное внимание нужно уделить стыкам подоконника и откосов. Если холод поступает из щели между рамой и стеной, поверхностная наклейка ленты проблему не решит. Небольшие доступные зазоры можно герметизировать подходящим составом, но при промерзании откосов или появлении сырости лучше выяснить причину: может потребоваться восстановление монтажного шва.

«Не советую заклеивать все окно скотчем наугад. Это временная мера, которая не устраняет причину сквозняка, а при снятии может оставить следы на покрытии. Самоклеящиеся уплотнители тоже нужно выбирать по размеру зазора: слишком толстый материал мешает закрыванию створки», — отметил эксперт.

Есть и простые привычки, которые помогают удерживать тепло. На ночь можно закрывать плотные шторы, оставляя их подальше от радиатора, чтобы не перекрывать движение теплого воздуха. Не стоит заставлять подоконник вещами или полностью закрывать батарею длинными шторами. А если окна старые деревянные, перед холодами нужно проверить состояние замазки, штапиков и стыков рам, при необходимости восстановить их.

Перед покупкой материалов лучше определить, где именно теряется тепло. Замена уплотнителя, регулировка фурнитуры или локальная герметизация обычно обходятся дешевле установки новых окон, а при серьезных повреждениях помогут понять, когда без ремонта действительно не обойтись.