Ноябрь без морозов: синоптик оценил шансы на позднюю зиму в Московском регионе

Зима в Москве, похоже, не спешит вступать в свои права. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT заявил, что метеорологическая зима в столице в этом году может прийти позже обычного.

По словам синоптика, такой прогноз звучит все чаще. Под метеорологической зимой понимают устойчивый переход средней температуры через нулевую отметку. Обычно это происходит в конце ноября, но теперь, по прогнозам, старт зимы сдвигается на первую декаду декабря.

При этом Шувалов подчеркнул: речь идет лишь о вероятности. Основания говорить о поздней зиме есть, но гарантировать этого не сможет никто — погода любит преподносить сюрпризы.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус уже спрогнозировал финал аномального тепла в Москве. Так что, судя по всему, расслабляться москвичам рано: тепло хоть и задержится, но не навсегда.