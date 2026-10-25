В Кремле назвали дату, когда Россия вернется за стол переговоров по Украине

Ушаков: Россия будет готова к переговорам по Украине после 4 ноября

Политика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Москва вернется к трехсторонним переговорам по урегулированию украинского конфликта после 4 ноября. Об этом помощник президента России Юрий Ушаков заявил в интервью автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

По словам представителя Кремля, российская сторона рассчитывала возобновить переговорный процесс еще после выборов в Государственную думу, проходивших с 18 по 20 сентября. Однако, как утверждает Ушаков, достигнутая договоренность была сорвана украинской стороной.

Теперь в Кремле обозначили новую точку отсчета — 4 ноября, День народного единства. Как выразился Ушаков, после этого большого праздника Россия будет готова вернуться за стол переговоров.

Ранее помощник президента отмечал, что первая встреча представителей России, США и Украины будет носить предварительный, «пристрелочный» характер. Кроме того, по его словам, работа над мирным соглашением по урегулированию конфликта еще не завершена.

Так что пока стороны обмениваются датами и дипломатическими реверансами, сам переговорный процесс остается делом будущего — пусть и с вполне конкретным дедлайном.

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