Москва вернется к трехсторонним переговорам по урегулированию украинского конфликта после 4 ноября. Об этом помощник президента России Юрий Ушаков заявил в интервью автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

По словам представителя Кремля, российская сторона рассчитывала возобновить переговорный процесс еще после выборов в Государственную думу, проходивших с 18 по 20 сентября. Однако, как утверждает Ушаков, достигнутая договоренность была сорвана украинской стороной.

Теперь в Кремле обозначили новую точку отсчета — 4 ноября, День народного единства. Как выразился Ушаков, после этого большого праздника Россия будет готова вернуться за стол переговоров.

Ранее помощник президента отмечал, что первая встреча представителей России, США и Украины будет носить предварительный, «пристрелочный» характер. Кроме того, по его словам, работа над мирным соглашением по урегулированию конфликта еще не завершена.

Так что пока стороны обмениваются датами и дипломатическими реверансами, сам переговорный процесс остается делом будущего — пусть и с вполне конкретным дедлайном.