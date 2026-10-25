Россиянка раскрыла кражу в американском отеле с помощью нейросети

Российская туристка раскрыла кражу в отеле Нью-Йорка с помощью Chat GPT. Об этой истории девушка рассказала «Ленте.ру».

Россиянка остановилась в дорогом отеле и заплатила за проживание $3 тысячи— около ₽243 тысяч. Через несколько дней она обнаружила, что из сейфа пропала $1 тысяча, которую она хранила в отдельном конверте. Девушка сообщила о краже менеджеру, но администрация ответила письмом: в номере была только уборщица, а доказательств кражи нет.

Тогда россиянка обратилась к нейросети. Искусственный интеллект (ИИ) подсказал, что гостиничные сейфы сохраняют информацию о последних открытиях и закрытиях. Специальный сотрудник может вскрыть устройство и получить эти данные. Девушка попросила менеджера вызвать такого специалиста.

Сейф проверили и выяснили: его открывали, когда гостей не было в номере. По предварительным данным, вместе с уборщиком в комнату заходил кто-то из персонала, у кого был доступ к устройству. Злоумышленник забрал не все деньги из конверта, а только $1 тысячу.

По закону штата такая кража считается административным правонарушением — при большей сумме вору грозила бы уголовная ответственность. Российская туристка сделала вывод, что преступник хорошо знал, что делает.

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