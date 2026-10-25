Экс-звезда «Фабрики» объявила о разводе после скандальных слухов

Бывшая солистка группы «Фабрика» Саша Савельева вышла на связь после скандальных слухов о личной жизни. Она публично подтвердила, что действительно разводится с мужем, актером Кириллом Сафоновым.

Звезды уверяют: расстаются на хорошей ноте и по-прежнему любят друг друга. Общение они планируют продолжать и после развода. Савельева в соцсетях объяснила решение довольно философски. По ее словам, люди, которые любят, хотят сохранить то, что у них есть сейчас даже вне брака.

Савельева и Сафонов были в отношениях 17 лет, а поженились в апреле 2010 года. В марте 2019-го у пары родился сын Леон.

Саша Савельева стала известна после участия в поп-группе «Фабрика», а в 2019 году покинула коллектив. В ноябре 2025-го она призналась, что решила освоить новую специальность — по ее словам, она «устала от пения». Сначала артистка прошла курс по терапии принятия и ответственности, а затем решилась на поступление в университет. В планах — обучение таким подходам в психологии, как КПТ, схема-терапия, системно-семейная и телесная терапия, арт-терапия и сексология.

Похоже, теперь новые знания пригодятся певице и в личной жизни: развод, пусть и мирный, — всегда история про умение договариваться.

Примечательно, что ранее Сафонов резко отреагировал на слухи о расставании с Савельевой.