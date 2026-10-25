В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве родственника из-за наследства

KP.RU: пропавшего жителя Подмосковья мог убить его дядя из-за наследства

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

В Подмосковье трагически завершились поиски 33-летнего мужчины из Пушкино, пропавшего 12 октября. Его нашли убитым. Как выяснилось, к преступлению может быть причастен близкий родственник погибшего — и причиной стала многолетняя тяжба за наследство. Об этом пишет KP.RU.

По предварительным данным, на протяжении нескольких лет у мужчины сохранялся конфликт с родственником из-за имущества. Спор дошел до суда: в Пушкинском городском суде рассмотрели четыре гражданских дела об имущественных и земельных спорах — и все они завершились в пользу погибшего.

В понедельник, 12 октября, мужчина вышел из дома на работу, но так и не дошел. Жена обратилась в полицию сразу, как почувствовала неладное. В поисках участвовали сотни людей: волонтеры «ЛизаАлерт» из Москвы и Подмосковья, сотрудники полиции, СК и просто неравнодушные. Новость об исчезновении активно распространяли многие старообрядцы, за пропавшего молились. Мужчина служил чтецом в храме Успения Пресвятой Богородицы в Елохино и не раз туда приезжал.

До последнего оставалась надежда: близкие верили, молились и поддерживали связь с супругой пропавшего. Но чуда не случилось. Сначала в анкете на форуме «ЛизаАлерт» появилась пометка «Стоп. Проверка информации», а буквально через несколько часов подтвердили: поиски официально завершились трагедией.

Тело мужчины обнаружили в коллекторе в Подмосковье. Личность предполагаемого злоумышленника установили быстро. Сейчас он задержан и, по данным СМИ, признался в содеянном. Как и предполагалось, речь идет о семейном имущественном конфликте, а вероятный преступник — близкий родственник погибшего. Позже правоохранители официально подтвердили: это дядя жертвы.

В сообществе храма также подтвердили гибель чтеца, выразив соболезнования.

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Пушкино

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