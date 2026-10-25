Товар не совпал с изображением? Покупатель вправе вернуть его, даже если снимок создан ИИ

Покупатель вправе вернуть товар, если он отличается от изображения на сайте, даже когда снимок создан искусственным интеллектом (ИИ). Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал вице-президент Международной Ассоциации медиаторов Дмитрий Хрулев.

По его словам, размещать такие изображения в карточках товаров разрешено, но продавец обязан дать достоверные сведения о свойствах, конструкции и комплектации вещи. Если на снимке дорисованы карманы, которых нет у куртки, это основание для претензии.

В России, отметил Хрулев, нет общей обязанности помечать изображения, созданные ИИ, и такая пометка не снимает с продавца ответственности за недостоверные сведения.

Если товар не соответствует снимку, нужно сохранить снимки экрана карточки, чек, переписку и фотографии вещи, а затем направить продавцу требование о возврате денег, замене или снижении цены с указанием конкретных отличий. Деньги должны вернуть в течение 10 дней после предъявления требования. Возврат вещи с недостатком идет за счет продавца.

Для технически сложных товаров действуют особые условия. От качественного товара, купленного дистанционно, обычно можно отказаться в течение 7 дней после получения, если сохранены товарный вид и потребительские свойства.

Исключение составляет товар с индивидуально-определенными свойствами, который подходит только покупателю. Если продавец отказывается удовлетворить требования, можно обратиться в Роспотребнадзор или в суд.

Ранее сообщалось, что крупнейшие маркетплейсы России не будут вводить плату за возврат товаров.