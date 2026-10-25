Товар не совпал с изображением? Покупатель вправе вернуть его, даже если снимок создан ИИ

Газета.Ru: товар можно вернуть, если он отличается от фото на сайте магазина

Экономика

Покупатель вправе вернуть товар, если он отличается от изображения на сайте, даже когда снимок создан искусственным интеллектом (ИИ). Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал вице-президент Международной Ассоциации медиаторов Дмитрий Хрулев.

По его словам, размещать такие изображения в карточках товаров разрешено, но продавец обязан дать достоверные сведения о свойствах, конструкции и комплектации вещи. Если на снимке дорисованы карманы, которых нет у куртки, это основание для претензии.

В России, отметил Хрулев, нет общей обязанности помечать изображения, созданные ИИ, и такая пометка не снимает с продавца ответственности за недостоверные сведения.

Если товар не соответствует снимку, нужно сохранить снимки экрана карточки, чек, переписку и фотографии вещи, а затем направить продавцу требование о возврате денег, замене или снижении цены с указанием конкретных отличий. Деньги должны вернуть в течение 10 дней после предъявления требования. Возврат вещи с недостатком идет за счет продавца.

Для технически сложных товаров действуют особые условия. От качественного товара, купленного дистанционно, обычно можно отказаться в течение 7 дней после получения, если сохранены товарный вид и потребительские свойства.

Исключение составляет товар с индивидуально-определенными свойствами, который подходит только покупателю. Если продавец отказывается удовлетворить требования, можно обратиться в Роспотребнадзор или в суд.

Ранее сообщалось, что крупнейшие маркетплейсы России не будут вводить плату за возврат товаров.

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