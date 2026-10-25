Больше не «держим строй»: трагически скончался рэпер Миша Маваши

Российский рэпер и активист Миша Маваши (настоящее имя — Михаил Федорович Ниц) скончался. О смерти исполнителя сообщили в его официальном Telegram-канале.

Команда артиста пока не раскрывает подробностей, но просит поклонников проявить уважение и терпение. В публикации отмечается, что более детальная информация появится позже. Кроме того, близкие исполнителя попросили молитв за упокой его души.

Артисту и деятелю был 41 год.

Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на тг-канал «112», причиной смерти Маваши мог стать несчастный случай. Однако официального подтверждения этому нет.

Миша Маваши был известен не только музыкой, но и активной гражданской позицией — за это его называли одним из самых заметных представителей патриотического направления в современном рэпе. Его фирменное «держим строй» давно стало мемом, а теперь звучит особенно горько.

Поклонники и коллеги по сцене уже начали оставлять соболезнования в социальных сетях.