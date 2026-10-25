Священники развеяли мифы об опасности вещей покойных в доме

После смерти близкого человека перед родными неизбежно встает вопрос: что делать с его одеждой и личными вещами? Многие боятся хранить их дома или отдавать другим, связывая вещи покойного с негативной энергетикой. В Русской православной церкви подобные представления называют не чем иным, как суеверием. Подробности приводит ИА «Ель» .

Священнослужители подчеркивают, что вещи усопшего не способны навредить живым, а грамотное распоряжение ими может стать благим делом в память о покойном.

Психологический барьер и страх перед предметами, принадлежавшими умершему, — частая проблема, с которой сталкиваются опечаленные родственники. Многие торопятся немедленно избавиться от одежды, опасаясь навлечь на дом беду или перенять чужую судьбу.

Православное духовенство относится к подобным страхам как к суеверным предрассудкам, не имеющим отношения к христианской вере. Сами по себе материальные объекты не накапливают мистического негатива и не могут причинить вред новым владельцам.

Иеромонах Евтихий рекомендует взглянуть на эту ситуацию с точки зрения милосердия. По его слову, лучший вариант — отдать добротную одежду и бытовые предметы тем, кто в них действительно нуждается. Сделать это можно через храмовые приюты, благотворительные фонды или социальные службы. Подобный шаг расценивается как милостыня за упокой души. Священник отмечает, что раздать вещи желательно в течение первых сорока дней после кончины — в период, когда молитвенная и практическая память об ушедшем особенно важна.

Впрочем, строгих ультиматумов церковные каналы не ставят: если какие-то предметы вам дороги как память, их вполне допустимо оставить в семье.

5 правил обращения с вещами усопшего